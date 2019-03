Miranda Kerr, Jessica Alba o Alessandra Ambrosio comienzan el año luciendo sus looks más 'casual' sobre el asfalto

LOS 10 MEJORES LOOKS DE LA SEMANA

¡Llegan los 10 primeros looks del año! Y es que las celebrities no han dejado de sorprendernos ni deleitarnos con sus mejores modelitos para dar la bienvenida a este esperado 2014. Estampados 'animal print', diseños ajustadísimos de cuero, el infalible look 'total black' o los 'outfits' más casual nos han conquistado por completo esta semana. ¿Cuál es tu celebrity favorita de las 10 mejor vestidas de estos primeros días de enero?