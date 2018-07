Miranda Kerr se casa por sorpresa con Evan Spiegel

¡Boda sorpresa! La modelo Miranda Kerr ha contraído en segundas nupcias este fin de semana matrimonio con el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, en una íntima ceremonia a la que solo han acudido 50 invitados.

Entre los asistentes estaban los familiares más cercanos de la pareja, como el hijo de la top que tuvo con Orlando Bloom, y algunos que otros invitados VIPs como modelos de primera línea.

Su mansión de Brentwood, en California, ha sido el escenario elegido para darse el sí quiero donde colocaron una preciosa carpa en la que tuvo lugar la ceremonia.

Los asistentes llegaron en limusinas negras y furgonetas con cristales tintados y fueron recogidos en puestos de control secretos antes de ser conducidos a la mansión, tal y como apunta 'TMZ'.

La boda estuvo amenizada por un pianista y un cuarteto de cuerdas que interpretaron el tema de Disney ‘When You Wish Upon a Star’. Además, algunas fuentes han comentado a E! News que la novia era un auténtica "una princesa" y añade que uno de los momentos más emotivos fue cuando leyeron sus votos. Por último declara que "para ser una boda pequeña, ha sido una producción enorme".