Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Olivia Palermo, las celebrities se protegen del sol con el sombrero panameño

El sombrero panameño es, sin ninguna duda, el complemento básico esta temporada, y nuestras celebrities lo saben, por eso no se separan de él. Además de ser buenos para combatir el calor, le pueden dar un toque diferente a un look muy casual. ¿Quieres saber cómo lo llevan las VIPs?

No importa el momento del día ni el tipo de ropa que luzcas, porque si eliges bien cómo combinarlo, acertarás. Bien lo sabe Dakota Fanning, que no duda en ponérselo por la noche, dándole un toque más 'chic' a un conjunto de vaqueros y camisa. También January Jones consigue romper con un look muy básico colocándose el sombrero en la cabeza.

Pero para muchas el momento ideal de sacar los sombreros panameños del armario es cuando llegan los días de playa. Ariadne Artiles lo elige para acompañar a su bikini en un día de mar, igual que Olivia Palermo, aunque esta le saca partido también con looks de 'street style'.

Acompañado de unas maxi gafas, como las de Jennifer Aniston o Alessandra Ambrosio, ayuda a soportar los días más calurosos del año. Pero cualquier día es bueno para lucirlo, siempre y cuando el resto del atuendo no desentone con él. Si aún no tienes uno, deberías correr a por él porque ha llegado para quedarse.