El minivestido de cuero de Amaia Salamanca para la alfombra roja del FesTVal

Tras unos años en los que no hemos podido disfrutar de los looks de la celebrities por la pandemia Covid-19, ¡Vuelven las alfombras rojas! Actualmente en Venencia, Italia, se está celebrando el festival de cine en el que estrellas como Penélope Cruz o Pedro Almodovar están disfrutando y mientras tanto en España tenemos el FesTVal en Vitoria, un festival en el que se presentan las novedades de series y programas de televisión para la nueva temporada.

En el se emitió el preesteno de la serie 'Todos Mienten', ficción que cuenta con un gran reparto en el que se encuentra, Natalia Verbeke, Irene Arcos o Amaia Salamanca, entre otros. Amaia ha sido una de las actrices que ha captado las miradas en la alfombra roja gracias a su outfit, un arriesgado minivestido de cuero.

Amaia Salamanca se anota un acierto con un minivestido de cuero | europa press

Con este deslumbrante diseño poco habitual en las alfombras rojas Amaia se ganó a los fotógrafos. En su día a día ella adora la estética roquera y la luce a diario con pitillos, camisetas de bandas y por supuesto chaquetas de cuero. No sorprende entonces su elección de vestuario para la gala escogiendo un total look de Dior. Es un vestido con silueta babydoll con cuerpo ceñido, mangas abullonadas, cinturón incorporado y falda corta con vuelo. La artista ha elegido para acompañar a su look un accesorio muy particular un collar dorado efecto cuello camisero.

Amaia Salamanca se anota un acierto con un minivestido de cuero | Instagram

Por último, la artista se puso unos pendientes a juego con el collar y como calzado ha seleccionado unas sandalias negras de tacón estilo peeptoe con plataforma. Respecto a su pelo, optó por un recogido en un moño alto tipo bailarina con algunos mechones sueltos que deja caer en su rostro.

