EL LOOK DE... VANESSA HUDGENS

La ex de Zac Efron, Vanessa Hudgens, no pierde el tiempo para lucir palmito. Su estupenda figura siempre se ve cubierta por minivestidos que realzan todos sus encantos. Si eres una súper fan de sus looks copia alguno de ellos para estas fiestas y despide el año ligerita de ropa pero con mucho glamour.