Miley Cyrus, Selena Gomez, Zac Efron... ¡Todos 'tuitean' su Halloween!

¡CÓMO LES GUSTA SUBIR SUS FOTOS A TWITTER!

La magia de Hallowen tiene encantada a nuestras celebrities, Tanto es así, que las caras más conocidas del star system no han tardado en publicar sus mejores fotos de la noche de los muertos para que todo el mundo vea lo divinas que son y lo muchísimo que les gusta disfrazarse... ¿Aún no has visto a Selena Gómez, Zac Efron, Britney Spears o Miley Cyrus ‘tuiteando’ su gran noche? ¡Te lo enseñamos!