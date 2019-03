Miley Cyrus, Lady Gaga, Madonna o Sarah Jessica Parker se dejan conquistar por el Lejano Oriente en la gala MET 2015

TODOS LOS MODELITOS QUE SE HAN LUCIDO EN EL EVENTO DE MODA DEL AÑO

Un año más el Costume Institute ha extendido la alfombra roja en el Metropolitan Museum of Arts de Nueva York para inaugurar una nueva exposición: ‘China: Through the Looking Glass’. Por esta razón, el infinito número de celebrities que han asistido a la tradicoinal gala han lucido modelitos de inspiración asiáticas. Desde una original y atrevida Sarah Jessica Parker a unas también arriesgadas Katy Perry, Madonna o Lady Gaga, a unas sexys Miley Cyrus, Beyoncé o Jennifer Lopez. No te pierdas todos los modelitos que se han lucido en el evento de moda del año.