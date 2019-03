Miley Cyrus, Alessandra Ambrosio, Elsa Pataky o Selena Gomez saben que el ‘tie dye’ es un imprescindible de esta primavera

¿Qué no te atreves? ¡Pues acabarás cayendo! El ‘tie dye’ pisa con fuerza esta primavera para dar un aire de lo más festivalero a tu armario. ¿Qué tu no vas a Coachella? ¿Y qué más da? Esta temporada el asfalto va a convertirse en una auténtica pasarela inspirada en los 70’s.

Y es que el aire hippie se va a dejar sentir y mucho con la llegada del buen tiempo. No, no te equivoques, que las prendas y complementos ‘desteñidos’ no son sólo para la playa. Los jeans, los pitillos, las blazers, los vestidos, los caftanes, las camisetas, los crop tops… ¡Hasta los bolsos y zapatos! Todo va a ‘estamparse’ en inspiraciones ‘tie dye’…

Gucci y Alexander Wang ya lo anunciaron sobre la pasarela el pasado otoño, así que… ¿A qué esperas? Nuestras celebrities no se lo piensan ni un segundo y ya son unas abanderadas de esta tendencia Elsa Pataky, Alessandra Ambrosio, Selena Gomez o Miley Cyrus.

Sin duda alguna, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale son las máximas exponente de esta tendencia puesto que sus looks siempre tienen cierta inspiración entre el ‘folk’ y el ‘boho chic’, pero la siempre elegantísima Olivia Palermo así como unas ‘fashions’ Kendall Jenner y Elle MacPherson también se apuntan.