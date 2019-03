Miguel Bosé: Rebeldía imparable

Desde que empezó en el mundo de la música, ya se le veían las intenciones: no pasar inadvertido. ¿Acaso alguien no recuerda su look cuando cantó ‘Don Diablo'? Y no, no voy a entrar a comentar su infancia y juventud relacionado lo que tuvo que soportar por parte de su padre, el torero Luis Miguel González, conocido en los ruedos como Miguel Dominguín… De hecho, ya lo explica él todo muy bien en la canción ‘El hijo del Capitán Trueno’ (de su álbum 'Sereno'). Sólo añadiré que a Miguel le avalan su valentía y decisión por saber desde un primer momento todo lo que quería y, lo que es mejor, conseguirlo.

Su madre, la actriz y guapísima Lucía Bosé (adoramos su pelo azul) se encargó de educar y culturizar a su querido hijo. Un ejemplo: introducirlo en los círculos de amigos familiares entre los que estaban Pablo Picasso, Hemingwey, Visconti (que es su padrino)… Con semejante background, ¿dudábamos de que saliera a relucir la vena artística de Bosé? Yo, desde luego, no.

A lo largo de toda su carrera hemos visto diferentes looks en la figura de Miguel Bosé: el ídolo de adolescentes, con pelo largo, chupas vaqueras, camisetas y pantalones pitillo; el David Bowie español, como en la imagen de su disco 'Bandido'; el bohemio con ‘flow’, luciendo camisas anchas de seda y pantalones, todo de un solo color, pelo largo y barba de 3 días, como en 'Sereno'; más sofisticado y caballero en su época de 'Por Vos Muero' (disco que recomiendo desde ya, es el que más me gusta junto con 'Sereno'); más enigmático y davidelfiniano en su disco 'Velvetina' (el más personal e indie de su carrera); para volver a verle mucho más guapo y sofisticado en 'Cardio' y hasta nuestros días.

Una serie de looks que, como dije también en el caso de Ana Torroja, solo se entienden cuando haces un recorrido (como el que os he hecho) por toda la vida profesional-musical de Miguel. Como decían mis compis de celebrities, “hombres como él hay pocos” y, de hecho, nos encanta que así sea. Miguel, ¡te admiramos profundamente!