Michelle Williams, una 'garçon' con mucho arte

Siempre repito esta historia que me contaron: “cuando Bimba Bosé y Esther Cañadas fueron a Nueva York su booker les dijo que hasta que una no se cortara el pelo y la otra se pusiera labios no triunfarían”. Algo parecido le debieron decir a Michelle, porque con el pelo a lo garçon está espectacular. ¡Nada que ver con el horror de Emma Watson!

La nominada a mejor actriz principal por ‘Mi semana con Marilyn, sabe cómo pasear por la alfombra roja. Para los Oscars ya hemos visto las diferentes apuestas Sadofashionistas aquí, pero para que conozcáis un poco más el estilo de Michelle, he elegido sus mejores looks de red carpet.

Como ya he comentado, su peinado es todo un éxito. A la moda, muy masculino, pero que combinado con vestidos de noche no va nada mal. Y a pesar de la tonalidad de su piel, uno de los colores que mejor le queda es el blanco, que también es de sus favoritos. El dúo Black & White también es otro de sus ‘delirios’, así como toda la gama de rojos. No suele llevar joyas, pero los brillos sobre una prenda traducidos en lentejuelas son otro de sus must-have.

Lo mejor: el vestido blanco con pedrería que llevó el año pasado a los Ocars.

Lo peor: el look print-morado con diadema que ‘lució’ hace muy poco en los Globos de Oro. No entendí muy bien esa elección…