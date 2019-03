Para tranquilidad de muchos no pondré 'a lot of' parrafada, sólo descripciones breves, en los que la necesiten, para aclarar si son o no acertados. Así que haciendo un pequeño homenaje a la película protagonizada por Katherine Heigl comienza mi resumen quijotesco en 27 vestidos donde encontraréis, según mi punto de vista, 20 vestidos 'in' y 7 'off'.

¿Quieres leer la entrada completa? Entra en Blog Sadofashionista