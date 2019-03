Los mejores looks de la semana combinan a la perfección estilo y tendencias

LOS 10 LOOKS DE LA SEMANA

Elegir un conjunto ideal para un momento perfecto no es tarea fácil, sino que se lo pregunten a nuestras celebs. Esta semana ha estado cargada de eventos y tod@s han sabido lucir espectaculares. No son looks excesivamente sofisticados, pero estas propuestas nos pueden servir como ejemplo para inspirar nuestros propios outfits.