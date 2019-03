Los mejores looks de 2011

Lo habéis elegido vosotros con vuestra participación. Blanca Suárez, Keira Knightley, Selena Gómez, Ana Fernández y Blake Lively son las chicas más populares de 'El look de', la sección de celebrities.es que disecciona los estilismos de las famosas más trendy.

De Blanca Suárez os ha gustado su naturalidad, sencillez y, sobre todo, belleza. La actriz de 'El Barco' no para y sigue subiendo peldaños en el cine y Tv, así como en el fashion system. De todos sus estilismos, me quedo con el plateado por el que optó para la presentación de la serie de esta cadena. ¡Estaba radiante!

La elegancia de Keira os atrapó. Su cara dibujada, cuerpo de modelo y mirada penetrante han convertido a Keira Knightley en un icono de moda. Inspiración para Lagerfeld en Chanel y actual musa de la firma Valentino, la actriz sorprende por su elegancia y soltura en cualquier evento y es motivo de envidia entre las actrices que la rodean. ¿Su mejor look? El vestido vaporoso de aires barrocos.

No porque a mí me guste, sino porque vosotros la habéis elegido, Selena Gomez es otra de las celebs más populares de 'El look de'. Es cierto que los looks que luce a veces no son tan catastróficos, de hecho hay vestidos que son bastante bonitos, como el negro largo con aberturas laterales. Pero sigo pensando que sus looks podría lucirlos perfectamente una celebrity más mayor que ella. ¡Es una viejuna adolescente!

Otro momento que os ha encantado: Los básicos trendy de Ana Fernández, aquellos que seguramente habréis copiado hasta decir ¡basta! Estas navidades no olvides un LBD asimétrico, pulseras en tonos dorados y unos peep-toe nude. ¡Triunfarás!

Y la última, con la que cerramos este especial Fin de Año, es Blake Lively. Es cierto que Blake es correcta, que mientras que unos lo consideran una virtud, otros opinan que es un defecto. Yo ‘sueno distinto’, ser correcta, para mí, es sinónimo de normal. Podría sacarse muchísimo más partido... Pero sí: ¡Viste fenomenal y más de una muere por su armario! ¿Lo que más me gusta de ella? Su pelazo.

'El look de' seguirá eligiendo a las celebs más punteras para que copiéis sus looks y también atacará duramente a aquellas que peguen más de un patinazo. ¿Quiénes serán las afortunadas el próximo 2012? Ya queda muy poco para saberlo...