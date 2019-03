Mario Casas y Laura Hayden vuelven a ser pareja para Mustang

Las marca de zapatos y complementos Mustang tiene el detalle de pensar en nosotras y repite con Mario Casas como modelo, decisión que nosotras apoyamos firmemente.

Pero claro, si en la anterior campaña estaba muy bien acompañado por Amaia Salamanca este año no iba a ser menos. Cambian a una rubia por otra rubia y, ¡listo! La cosa es que este 'buenorro' no se quede solo y qué rabia nos da...

La afortunada de acompañar al protagonista de El Barco es Laura Hayden, que aunque por el nombre no la conozcáis, si os decimos que es la cara femenina de MTV quizá la cosa cambie.

Ya colaboraron juntos con anterioridad y la cosa funcionó tan bien que han repetido. Aquí os dejamos con el video y las imágenes promociónales de esta colección 'Otoño-Invierno 2011-2012'. Esperamos que el vídeo os produzca la misma envidia que a nosotras cuando el galán de Mario acompaña a Laura a montarse en el coche. ¿Cuántas veces retrocedéis y le dais de nuevo al play para volver a ver a semejante guapetón enfundado en una maxi-bufanda? ¡Quién fuera lana para enroscarse en su cuello y no soltarle jamás! Por no hablar del estilo con el que se apoya en el árbol o se tumba en la hierba... Lo sentimos Laura, pero hemos visto tres veces seguidas el vídeo mirando única y exclusivamente el rostro (y lo que no es el rostro) de Mario, pero tú también sales muy mona...

Y aquí va la pregunta que más difícil nos resulta responder: ¿quién se fija en zapatos teniendo a ese par de guapos y jóvenes modelos que hipnotizan en pantalla?