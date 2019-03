María Valverde, Elena Ballesteros y Patricia Montero apuestan por las transparencias para vestir de gala

A partir de abril comienza la época de los bautizos, bodas y comuniones. Aunque para las VIPs, su mayor cita tiene lugar en el Festival de Cine de Málaga donde derrochan estilo. En el número 10 ha conseguido colarse la actriz Patricia Montero. La intérprete apostó por un vestido blanco de encaje de corte sirena que acentuaba su figura.

Kimberley Tell le toma el relevo. La actriz acudió a los Premios de la Academia del Perfume con un sencillo vestido en tono rosa y con apliques en burdeos. ¡Sin duda alguna el rosa es uno de los colores fetiche de la temporada! Además, el clutch en blanco con topos en negro aporta al look un toque diferente que nos encanta.

Elena Ballesteros acudió al mismo evento. La actriz apostó por un vestido negro que supone un acierto seguro. Las transparencias del escote y las mangas acentuaban el atractivo de la guapa actriz.

Volvemos al Festival de Málaga de la mano de Ingrid García Jonsson. La actriz presumió de escote y apostó por la gran tendencia de esta primavera. ¡Las transparencias! La intérprete acudió a la premiere de ‘Acantilados’ con un traje de estampado muy primaveral.

Y por fin llegamos a la mitad de nuestro ranking. Silvia Alonso fue vestida de Pronovias. La actriz presumió de tipazo con un ajustado vestido en tono azul índigo que enfundía su estilizado cuerpo en encajes por el costado. ¡Qué seductora!

Como no podía ser de otra forma, Juana Acosta, fue una de las mejores vestidas del Festival. La actriz deslumbró en la alfombra roja con un vestido blanco con un estampado floral. Para dar el máximo protagonismo al vestido, la intérprete pulió su look con un recogido que acentuaban sus bonitas facciones.

El bronce se lo lleva María Valverde. Aunque apostó por un arriesgado look, la actriz demostró tener mucha personalidad por el oufit elegido. Un vestido fluido en verde oscuro y negro. ¿Lo que más nos gusta? Las sandalias plateadas que llevaba y la serpiente estampada del traje que recorría su espalda.

Martina Stoessel escala hasta el segundo puesto. La ex chica Disney acudió a la presentación de su película con un vestido en color amarillo. ¡No es supersticiosa! Nos encanta su vestido camisero con transparencias en las mangas. La cantante demostró que menos es más y con un look muy sencillo consigue llevarse la plata.

La modelo Rosie Huntington-Whiteley da una clase estilo en el aeropuerto. La modelo se lleva el oro gracias a unos pitillos negros, jersey negro y la gran protagonista, una gabardina fluida en rosa que nos chifla. Para estilizar aún más su cuerpo, escogió unas sandalias negras de tacón.

El fashion crime de la semana lo comete la actriz Carmen Conesa. La intérprete parece que se olvidó quitarse el camisón y se plantó demasiada fresca a un sarao. Vale que la tendencia pijama se lleva, pero no hay que llevarla a su máximo. Además, el pelo alborotado en modo oveja no ayuda a que no parezca que acaba salir de la cama.