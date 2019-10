María Pombo parece que fue la única que no se enteró del 'dress code' de la exclusiva fiesta que YSL ofreció en Madrid para presentar su nuevo perfume, del que es embajadora Dua Lipa, quien se convirtió en el centro de todos los flashes a su llegada.

Pero María fue la otra gran protagonista sin quererlo, ya que todo el mundo iba vestido de negro a excepción de ella, que optó por el amarillo. ¿Qué pasó? Ella misma lo ha explicado a través de sus stories.

Dua Lipa | Gtres

"Hemos ido a un evento de Yves Saint Laurent y, por lo visto, el dress code decía que había que ir de negro. Os juro que no lo había visto... y es verdad que toda la fiesta iba a de negro y yo de amarillo", ha confesado María junto a su representante, Daniela Rodríguez.

La influencer ha revelado lo mal que lo ha pasado: "Mi razonamiento ha sido: de negro puedo ir todo el año pero de amarillo, ahora que estoy morena, pues puedo. Y me he equivocado". Y añade: "Encima es que yo odio destacar... Siempre que hay un dress code quiero saberlo porque no me gusta ir ni muy arreglada ni muy campechana".

El vestido amarillo de María Pombo | Gtres

Su repre ha insistido que por más que lo ha buscado, no ha visto que se indicara que había que ir de negro por ningún sitio, defiendo así que no se trataba de un error suyo.

María asistía a la fiesta justo después del emocionante fin de semana que ha vivido junto a su hermana, Marta Pombo, que se ha dado el 'sí, quiero' en Cantabria en una divertida boda de la que ambas han dejado constancia en las redes sociales.

