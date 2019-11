Carolina Herrera, una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo, ha levantado una gran polémica después de dar su opinión sobre las influencers y la gran fama que están teniendo. Y es que según ha asegurado durante la cumbre de moda Latin American Fashion Summit en Colombia: "Las influencers son algo que parece muy importante. Yo no lo entiendo mucho y voy a explicar por qué. Para mí, no son el estilo de la moda. Son el estilo del dinero. Ellas no tienen su estilo. Ellas se ponen lo que les den para un show", ha afirmado con severidad.

"Estas supuestamente son las influencers que te van a ayudar a vender tus colecciones. Esas influencers salen del show y se cambian inmediatamente para meterse al show de Michael Kors, o de quien sea, y se van cambiando. No tienen su estilo. Se ponen lo que les den para el show en ese momento", declaró la modista.

Unas impactantes declaraciones que no han hecho ninguna gracia a una de las influencers más cotizadas del país, María Pombo, "Nos tienen un poco de manía a los ‘influencers’ en general porque estamos consiguiendo muchas cosas y estamos haciendo lo que nos gusta" , ha respondido después de que le preguntaran sobre el asunto. De lo que no cabe duda es que las influencers están en el punto de mira, y además cada vez ganan más relevancia ya que las marcan se pelean por ellas.

