Hace unos días la influencer Maria Pombo publicaba unas imágenes del antes y el después de su última operación estética. La instagramer ha estado unos días desaparecida de las redes sociales y ahora sabemos que se debe a este motivo.

Pombo pasó por quirófano para retocarse la nariz ya que, tal y como confesó, de pequeña sufrió dos golpes fuertes que tuvieron como consecuencia el que acabara con el tabique torcido.

No es la primera vez que Maria Pombo decide realizarse una operación estética en la nariz, ya que antes de su boda también pasó por quirófano y ahora ha querido repetir el mismo proceso. En esta ocasión no tenemos un antes y un después si no una foto real de cómo ha quedado su nariz tras el retoque.

"Voy por momentos. Hay algunos en los que digo, voy a cambiar muchísimo, y otros en los que digo, nada va a ser igual. Es como que no me imagino. Pero luego os la enseño, bueno o no... igual primero me tengo que adaptar y necesito tiempo para mí. ¡Da igual! El caso es que hoy es un gran día. Ayer ya me quitaron los puntos y fue un poco molesto, pero hoy ya me quitan la férula", dice en el texto que acompaña la imagen..

