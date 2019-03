María Pombo se ve envuelta en una polémica por una foto suya

María Pombo se ha visto envuelta en una polémica a causa de una de sus imágenes en Instagram. La bloguera de moda ha visitado Cantabria, donde ha disfrutado de unos días de relax en la playita. Ha sido una instantánea donde aparece la influencer posando en bikini en la playita la que ha desatado una polémica en Twitter.

La foto de Pombo ha sido utilizada por la cuenta oficial de Twitter de turismo de Cantabria, 'Cantabria Infinita,' para patrocinar esta Comunidad Autónoma ya que la bloguera cuenta ya con 576.000 followers en Instagram.

El problema ha sido que movimientos como 'Cantabria No se Vende' e 'Izquierda Unida' han acusado a 'Cantabria Infinita' de machista con críticas como: "Lamentable que se cosifique a la mujer para vender Cantabria" o "machismo institucional". Ante estas críticas, lo fans de Pombo no han tardado en salir en su defensa en las redes sociales: "Pues a mí me parece de puta madre. Una bloguer conocidísima que veranea aquí patrocinando Cantabria. Dejaros de absurdeces por favor…", decía uno de los usuarios en Twitter.

Tursimo por su parte también ha querido aclarar lo sucedido e intentar defender el uso de la imagen de la influencer: "En ningún momento se ha pretendido utilizar la imagen de la mujer como reclamo turístico. La imagen se compartió en nuestro perfil como se hace con las fotos de otros muchos personajes populares que visitan Cantabria por considerar que pueden contribuir a la difusión del destino entre sus seguidores".

La bloguera de moda tampoco se ha querido quedar callada y ha respondido de manera clara y agradeciendo a 'Catabria Infinita' la elección de una de sus imágenes: "Lo que es lamentable es esta noticia… Se os está yendo de las manos. Gracias @cant_infinita por elegir una de mis imágenes #orgullosa", ha dicho María. Debido a las críticas, al final, la instantánea de la influencer ha sido eliminada de la cuenta de Twitter.