María Pombo se defiende así de las críticas recibidas por su comentario tras el asesinato de Laura Luelmo

María Pombo es una de las influencers con más seguidores en nuestro país y como tal, sus comentarios tienen muchísima repercusión. Recientemente, la famosa influencer era duramente criticada tras el comentario que dejó en redes después de conocerse el terrible asesinato de la joven Laura Luelmo.

Este era el comentario de la influencer que desataba la polémica: "Gracias, uno por uno, a los hombres que te protegen, te ayudan, te respetan, te cuidan. Los que no te dañan. El asesino no es un hombre, es un asesino. El violador no es un hombre, es un violador. Porque los HOMBRES son, al igual que las MUJERES, maravillosos".

Seguidamente, tras estas palabras, empezó a recibir muchísimos mensajes donde la insultaban y amenazaban por lo que decidió publicar una serie de Stories donde aclaraba qué era lo que quería decir exactamente con sus palabras.