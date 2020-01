María Pombo ha estado unos días desaparecida de las redes sociales. Algo que tenía muy preocupados a sus seguidores, pero ahora la influencer ha decidido sincerarse con ellos y dar los detalles de lo que le ha sucedido.

Según ella misma ha confesado en sus Stories de Instagram, ha pasado de nuevo por quirófano para someterse a una operación estética de su nariz. María ya había confesado anteriormente que de pequeña sufrió dos golpes fuertes que tuvieron como consecuencia el que acabara con el tabique torcido.

María Pombo se sincera sobre los motivos que le han llevado a estar desaparecida | Instagram Stories María Pombo

De ahí que antes de su boda la instagramer decidiera pasar por quirófano y arreglar un problema que había retrasado por miedo. Pero ahora ha vuelto a repetir el proceso: "Una vez más y espero que la última. Este es el motivo de haber estado desconectada estos días. No me ha pasado nada grave, estoy PERFECTAMENTE (muchas gracias por vuestra preocupación). Ha sido una operación estética al 100%. Llevaba mucho tiempo sabiendo que me iba a 'tener' que volver a someter a una segunda rinoplastia, ya que en estos dos últimos años mi nariz ha ido deformándose poco a poco y no terminaba de estar cómoda".

Y no sólo ha contado todos los detalles, sino que además ha compartido fotos en las que podemos ver el antes y el después.

María Pombo muestra el antes y el después de su operación de nariz | Instagram Stories María Pombo

