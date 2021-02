No se puede negar que María Pombo es un icono de la moda para muchas personas, lo que hace que cualquier cambio de look o estilismo sea comentado hasta el último detalle. Esto ha hecho que revolucione las redes al hacer partícipes a sus seguidores de tomar una difícil decisión: hacerse o no flequillo. Y es que la influencer lleva años mostrando siempre la misma melena rubia y de corte tradicional, que eso sí, le queda genial, pero ahora, era momento de cambiar.

Por ello, María ha querido compartir este proceso tan importante para ella, el cual te mostramos en el vídeo de arriba, aunque no ha desvelado hasta el final por qué decisión se ha decantado. "A ver estamos dudando si hacer flequillo" decía la 'it girl' desde la peluquería, a lo que añadía "sé que mis seguidores van a decir que no, pero yo lo veo, por cambiar un poquito". Y claro, no hay mejor forma de salir de dudas que haciendo una encuesta a la que sus seguidores han respondido de forma favorable, por lo que en el siguiente vídeo escribe: "Me habéis convencido".

Y por supuesto a partir de ese momento todo el mundo se ha quedado expectante esperando a ver el resultado final. Pero, aunque fue una espera que para muchos se convirtió en eterna, parece que a sus fans finalmente les ha encantado y también a María, ya que a juzgar por las varias fotos que ha decidido enseñar, está súper contenta con este cambio que, quién sabe, quizás venga seguido de muchos otros. ¡Dale al play!

