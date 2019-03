María León, Marta Hazas y Miriam Giovanelli no se pierden la presentación de la nueva colección de gafas de Tous

EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO TAMPOCO FALTÓ POR SU LARGA AMISTAD CON LA FIRMA

La suave temperatura de la tarde invitaba a irse de sarao y por eso muchas de nuestras celebrities patrias no quisieron perderse la presentación de la nueva colección de gafas de la firma Tous. Sorprendió ver en el actor a Eugenia Martínez de Irujo, que no sale mucho desde que falleciese su madre, la Duquesa de Alba, pero es una larga amistad lo que le une a la firma. No faltaron a la cita caras tan conocidas como las de María León, Marta Hazas, Miriam Giovanelli o Ana Rujas, que no pudieron resistirse a probar las nuevas propuestas.