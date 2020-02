Desde que se conociera la relación entre Froilán y Mar Torres, la pareja acapara mucha atención. Aunque lo cierto es que ella, ahora que se ha convertido en un personaje de corazón en toda regla, parece que es quien lleva la voz cantante. Y es que es indudable negar que Mar Torres es ya un personaje público más allá de su relación con el sobrino del rey Felipe VI.

Con más de 35.000 seguidores en su cuenta de Instagram, la nieta del empresario de la industria alimenticia, Tomás Fuertes Fernández, fundador de embutidos 'El Pozo', se encuentra en la cima de las redes sociales. Y es que ya sea con tips de moda, viajes o su experiencia a diferentes eventos públicos, su Instagram se ha convertido en todo un libro abierto sobre su vida.

Así, la joven de 21 años ha decidido sincerarse abiertamente con todos sus seguidores a través de stories de Instagram. Con varios vídeos, donde sus seguidores le preguntaban todo aquello que deseasen saber, Mar Torres ha revelado que: estudia Comunicación y Marketing, la cantidad de piercing y tatuajes que tiene, de los que afirma "haber perdido la cuenta", además de su experiencia con los retoques estéticos que se ha realizado en el último año. Unos cambios de los que afirma no arrepentirse y sentirse muy orgullosa: "No me arrepiento absolutamente de nada. Estoy muy contenta de mí misma. No he hecho ningún supercambio. Solamente me he operado la nariz, me puse en su momento labios y me hice una bichectomía, que la publiqué y estoy muy orgullosa y contenta de lo que he hecho, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que cada uno hace lo que le da la gana con su cuerpo. Obviamente habéis visto fotos de cuando era pequeña, pero la gente crece, tengo 21 años a punto de cumplir 22 y las cosas y la gente cambia" así lo ha revelado la heredera de 'El Pozo'.

Seguro que te interesa...

La contradictoria actitud de Mar Torres, la novia de Froilán, respecto a su personal estilo