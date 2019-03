Como dice la divina Madonna 'Everybody comes to Hollywood'. ¿Quién puede resistirse a sus encantos? Desde luego, nadie con aspiraciones a convertirse en una estrella. Nuestra actriz Elsa Pataky también pasea por allí. Sin embargo, su trayectoria no se define precisamente como “Vino, vio y... venció”. No pretendo entrar en terrenos cinematográficos: ¡Que valoren sus ‘actuaciones’ los expertos en séptimo arte! Nosotros, los del equipo de la moda, podemos decir que quizás Elsa Pataky no está todavía posicionada como actriz en Hollywood. Pero a eso le añadimos que ‘la Pataky’ gusta, y mucho. Si no, ¿por qué ocupa los 'front row' de Armani o Dolce Gabbana? ¿Por qué es la 'special guest' de todos los eventos y fiestas?

"Elsa dejó atrás su época de pelo repollo, escotes ordinarios y pedrerías cual Caballero del Zodíaco"

El estilo de Elsa Pataky ha pasado de ser una montaña rusa a convertirse en algo más coherente y estable. Ya pasaron esas épocas de pelo repollo, escotes ordinarios y pedrerías cual Caballero del Zodíaco. Ahora, la rubia de España (acabamos de bautizarla así), luce sus encantos de una manera más fina. Eso sí, el posado ‘de espaldas pero con el cuello girado y mirada fija a la cámara con sonrisa profident’ no lo pierde y sigue siendo su mejor arma. ¡Quién no ha imitado alguna vez esa pose ante una cámara a altas horas de la madrugada!

Para el ‘momento photocall’, Elsa diferencia muy bien qué vestido usar y para qué. Si es un evento de noche, como por ejemplo una fiesta de una revista o una entrega de premios, va de largo. Y si se trata de una presentación de una película + rueda de prensa, va de corto. Sí, no es nada difícil, pero a algunas les cuesta retener este tipo de informaciones.

Otro punto que ha hecho evolucionar el ‘estilo Pataky’ es saber compensar. Antes se lo ponía todo: pendientes, gargantilla, pulseras, brazaletes... Ahora ya no. Con lucir unos buenos taconazos y su anillo de compromiso le basta y le sobra. ¿Será su marido Chris Hemsworth el que la está cambiando? Si es así, que dure mucho esta unión, por favor.

Aunque Elsa encarne a la perfección la imagen de una ‘Hollywood girl’, se relaja totalmente cuando está con su marido y no hay alfombras rojas de por medio. Sus looks son mucho más informales y cómodos: botas rollo Ugg, jeans, americanas, bailarinas, incluso los jerseys de su chico en plan ‘le robo la ropa a mi marido’. Pero cuando Elsa está más guapa, bajo nuestra modesta opinión, es luciendo esos minivestidos combinados con chaquetas XXL y tacones. 'Casual wear' con un punto muy chic y urbano.

Después de todo esto serán muchos los que sigan pensando lo mismo que al principio del texto. Pero en celebrities.es animamos y felicitamos a Elsa Pataky haciendo uso, otra vez, de las grandes palabras de la reina eterna del pop, “You get it right now, yeah, cause you’re in Hollywood”.