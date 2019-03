Malena Costa sufre una triste pérdida que la deja desolada

Este año nuevo no ha empezado muy bien para Malena Costa quien ha tenido que hacer frente a una dura pérdida. Esta semana fallecía su perrita Llisa, quien fue su mejor amiga durante 13 años. "Hoy es un día muy triste ...mi querida perrita Llisa descansa en paz... en el cielo de los perros ...", anunciaba la modelo con una fotografía en Instagram donde además informa de que podemos leer el homenaje que le ha hecho en su blog.

Llisa ha fallecido a consecuencia de un cáncer que apareció hace unas semanas. Pero hace tiempo que tiene problemas de salud por su avanzada edad como la artrosis. Además, le tuvieron que extirpar varios tumores hace tiempo.

La modelo tenía 15 años cuando la perrita llegó a su vida y, tal como ella cuenta en su blog, fue su mayor apoyo durante la adolescencia cuando tuvo que hacer frente a algunos problemas con unas amistades. "Me hacía sentir que no estaba tan sola, fue mi mejor terapia y mi mejor apoyo", escribió la modelo en un blog.

Lamenta no haber podido despedirse de ella pues Llisa vivía con sus padres en Mallorca y desde que Malena fue madre no podía viajar tanto como quería. "A pesar de que estuviese casi un año entero sin ir a casa de mis padres, cuando llegaba ella siempre me saludaba y me trataba como si no hubiese pasado el tiempo, estaba conmigo todo el rato, me seguía por toda la casa", confesaba la modelo.

Una dura pérdida que empaña este comienzo de año lleno de planes para la modelo. De hecho, en primavera se mudará a China donde su marido Mario Suárez juega en la liga de futbol local.