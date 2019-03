Malena Costa, el fichaje de la firma Refresh para la temporada primavera-verano 2013

LA MODELO MALLORQUINA LUCE EL CALZADO Y LOS COMPLEMENTOS DE LA FIRMA ESPAÑOLA COMO NADIE

Aunque con estas temperaturas cuesta pensar que ya no queda tanto para el veranito, Malena Costa nos ha traído un pequeño adelanto. Con looks desenfadados y posando con la naturalidad que le caracteriza, esta guapérrima se ha convertido en la nueva imagen de la firma Refresh. Colores ácidos que ella luce como nadie y sandalias y cuñas de lo más 'in'. ¡Que llegue ya el buen tiempo!