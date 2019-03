Malena Costa, Eva Longoria y Elisabeth Olsen se llevan el podio con sus vestidos joya y de corte romántico

La originalidad de Selena Gomez estrena el ranking de las mejor vestidas. La actriz lució en la gala de apertura del American Ballet Theatre en Nueva York un vestido de strapless que no dejó indiferente a nadie: en negro y con un detalle en blanco a un lado lleno de lazos de Lanvin.

Carmen Electra presume de tipazo con un vestido ajustado de guipur. Un diseño en blanco con cuello cisne que combinó de forma muy acertada con unos tacones en color nude. ¡Perfecta!

Kate Hudson se planta en el puesto número 7 con un mix de telas que demuestra que en el riesgo está el acierto. Unos pantalones de pata de elefante de seda y estampado geométrico y una blusa de encaje en color blanco.

Julianne Hough se enfunda esta semana en un precioso vestido en color pastel de escote a un hombro que descataba su impresionante silueta. La actriz lo combinó con unos stilettos en color nude para asistir a la gala de la Open Hearts Foundation.

El ecuador del ranking es para Lea Michele que brilló fuerte en un evento de la Fox. La actriz apostaba por un atrevido mini vestido con un amplio escote en V firmado por Blumarine. Además la elección de ese colgante joya le daba el toque perfecto.

Amal Alamuddin, la prometida de George Clooney, ha dado una lección de estilo esta semana con el conjunto elegido para su fiesta de compromiso. Camiseta flúor, short de florecitas y americana. Un look perfecto para lucir piernas en primavera.

El bronce esta semana es para Elisabeth Olsen. La actriz acertó de lleno con su vestido de alfombra roja en la premiere de Gozzila. Un diseño de Elie Saab palabra de honor con un corpiño ajustado y con transparencias en la falda que acababan en una impresionante cola.

La plata es para el ceñido vestido de Eva Longoria que lució en la Global Gift Gala 2014. Un elegante diseño de Monique Lhuillier gris marengo con escote palabra de honor y falda de corte sirena. Además toque 'wet' de su peinado otorgan todo el protagonismo a esa joya de vestido.

Y el oro es para el romántico diseño de Malena Costa. Un vestido largo, en color rosa palo y adorno de pedrería en un hombro. Una tela que parecía que flotaba en el ambiente y que la coronan como la mejor vestida de la semana.

Y el fashion crime es para… Gisela, y es la cantante sí que ha dado esta semana todo el cante. Con un diseño que parecía comprado en el chino de enfrente de su casa y al que intentó dar un toque cuqui con un lazo en negro que no pintaba nada. Además no sabemos si sacó los tacones del baúl de los recuerdos, pero Gisela, la punta redonda esta temporada está muy out.