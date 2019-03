Malena Costa se enfada por las acusaciones de maltrato animal

Malena Costa es una gran amante de los animales y así nos lo demuestra en sus redes sociales donde podemos verla disfrutar de ellos junto con sus hijos. Por eso las críticas a las que se ha enfrentado últimamente le han enfadado muchísimo.

La modelo ha participado en una sesión fotográfica para la firma de joyería Chocrón con unos preciosos caballos, algo que ha provocado la ira de algunos de sus seguidores quienes la acusaban de fomentar el maltrato animal. "Me parece muy contradictorio donar dinero a una asociación de animales haciéndose la foto con algo que supone maltrato animal. Y por cierto, el instagram del tal Santi Serra, más de lo mismo", escribía un usuario de la red.

Algo que ha molestado mucho a la modelo quien se aseguró que todo el equipo era profesional, que los animales estaban en perfectas condiciones y que no habían sufrido ningún tipo de maltrato. De hecho, entre los miembros del equipo se encontraba Santi Serra, un experto domador de caballos en quien Malena confía ciegamente.

"He visto a Santi Serra varias veces, en su casa con sus animales e hijos y hasta he llorado de la emoción de ver cómo se puede cuidar y tratar a unos animales con tanto cariño y respeto y ver cómo todos le quieren como a su líder, como si fuese un padre. (...) Basta con ver cómo sus caballos o perros le miran para ver que los cuida con todo el amor del mundo. De normal, muchos caballos cuando te acercas a ellos y levantas la mano para acariciarles siempre tienden a moverse con un gesto para atrás como si les fueran a hacer algo... Los de Santi ni eso. Están criados con tanto cariño que no tienen miedo al hombre. Y eso es gracias al cariño y la educación que reciben por parte de su dueño", escribía la modelo para defender a su amigo.

Además, ha querido señalar que jamás haría algo que implicase ningún tipo de sufrimiento animal. Un tema que le preocupa mucho.