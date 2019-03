Madonna en Venecia con 'Glitter Sunglasses'

No triunfó por sus experimentos como directora pero sí por sus fabulosas gafas de Miu Miu. Un accesorio muy a tener en cuenta si nuestro objetivo es deslumbrar o esconder algún síntoma de tristeza -¿sería el caso de Madonna?- Pero bueno, como yo no he visto la película no voy a opinar sobre si es buena o mala... Así que os he hecho una selección de las gafas más punteras de este otoño-invierno para que le déis un punto de locuro a vuestros looks más fríos.

Como véis, tenéis una amplia variedad de las mejores marcas para que las adecuéis a vuestro look. Siempre es mejor tener un punto big spender a la hora de comprarse un buen par de sunglasees. Con la vista no se juega... Y una vez vistas todas ¿Con cuál os quedáis? Las más parecidas a las de la supestar son las de Alain Afflelou, pero las de Just Cavalli, Roberto Cavalli, Tom Ford, Dsquared2 y Mont Blanc no tienen nada que envidiarle, la verdad.

Todas son un must have para conseguir el toque celebritero en vuestros estilismos más trendies. Y, por qué no, ponéoslas también de noche. ¿El momento? La Vogue Fashion Night Out del miércoles día 7 de septiembre. Haced vuestro el lema: "Quien no arriesga no gana" - que se lo digan a Madonna.