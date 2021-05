Madame de Rosa cuenta lo duro que fue trabajar de enfermera contra el covid

En marzo del año pasado Ángela Rozas Saiz, más conocida como Madame de Rosa, se convertía en todo un ejemplo a seguir. Y es que en el peor momento de la pandemia por coronavirus, la influencer decidió apartarse de las redes para volver a trabajar como enfermera (su antigua profesión) y aportar así su granito de arena en la lucha contra el virus.

Pero pocos días después de comenzar a trabajar como enfermera, Madame de Rosa se tuvo que retirar porque se había contagiado con este peligroso virus.

Un virus que le afectó bastante, y es que como ella misma relataba a través de sus redes sociales sufrió fiebre, un brote en la piel… "Esta es la cara con la que me he levantado hoy, sin filtros ni censuras. Tengo la piel brotada, sigo con fiebre después de 30 días y esta noche acabo mi tratamiento con el Dolquine que no parece haberme ayudado mucho. Mañana tengo que volver a que me valoren los médicos", relataba a través de redes. A pesar de esto, confesaba no estar arrepentida de la decisión que había tomado de volver a ejercer de enfermera en plena pandemia: "A pesar de todo lo que estoy pasando, quiero deciros que tomar la decisión de ir a trabajar a La Paz es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Volvería sin dudarlo".

Y ahora, un año y dos meses después de haberse contagiado, la influencer ha contado a los medios cómo fue la dura experiencia que vivió durante esos días ejerciendo su antigua profesión.

Madame de Rosa estaba disfrutando de una comida junto a varias amigas en Madrid, donde también se encontraba la famosa influencer Dulceida, Aida Domenech, y dedicó unos minutos a hablar con la prensa donde relató su experiencia luchando contra el covid.