Madame de Rosa habla de las secuelas que continúa teniendo después haber superado el coronavirus hace ya ocho meses

El coronavirus ha cambiado nuestra vida. Durante la pandemia han sido muchos los nombres de famosos que hemos conocido que se han contagiado del virus. Y si hace tan solo unos días era Pablo Rivero el que hablaba con la prensa de cómo había vivido la enfermedad, ahora ha sido la famosa influencer Madame de Rosa, Ángela Rozas.

La influencer, en el mes de marzo decidió retomar su labor como enfermera debido a la complicada situación que se estaba viviendo en nuestro país. Pocos días después de comenzar a trabajar, dio positivo en coronavirus y tuvo que volver a casa.

Desde entonces, ha utilizado sus redes para concienciar de la situación y compartir varios momentos que estaba sufriendo las consecuencias del virus. A principios de este mes, compartió un vídeo donde, además. hablaba de la difícil situación que han vivido los sanitarios.

Este fin de semana, ha acudido a la cena de Navidad que el hotel Four Season ha organizado en Madrid con un increíble look al que le ha añadido una bonita mascarilla y donde ha querido hacer balance de este 2020: "Mi balance de este año es positivo. A pesar de las malas vivencias he aprendido así que eso es lo que me llevo", ha asegurado.

Además ha querido contar, algunas de las secuelas que continúa teniendo ocho meses después de haber superado el virus hace ya ocho meses.

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

