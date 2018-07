Los lunares de Gigi Hadid no gustan a todas las firmas y sus fans muestran su indignación en las redes sociales

Los fans de Gigi Hadid están indignados, y es que aunque en esta última época Gigi se ha convertido en una de las modelos más codiciadas del momento (incluso se ha convertido en un ángel de Victoria's Secret) no todo gusta en el cuerpo de esta top de mirada felina.

Comparando las instantáneas que publica la modelo en su cuenta personal de Instagram hay algo que llama nuestra atención de forma sorprendente: ¿por qué en unas imágenes tiene lunares y en otras no?

Pues es que parece que aunque ella está encantada con su cuerpo, y sus muchos lunares, hay varios medios que no encuentran lo bonito de sus lunares y deciden hacer un borrado masivo. Así lo ha decidido Vogue, que en su edición de China ha preferido borrar todos los lunares de la modelo y no dejarle ni uno. Algo que no ha sentado nada bien a sus fans que han mostrado su enfado e indignación a través de las redes sociales.