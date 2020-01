Lucía Rivera ha presumido de novio y nuevo pecho en Instagram. Por un lado, la modelo, que hasta ahora no había publicado fotos junto a su chico, Marc Márquez, en su muro, por fin lo ha hecho. En la imagen aparece ella haciéndose un selfie mientras está sentada en las piernas de su novio que toma plácidamente el sol con los ojos cerrados.

Pero la foto que más ha llamado la atención ha sido otra en la que la hija de Blanca Romero aparece en bañador. Muchos de sus seguidores han observado un claro aumento de pecho y es que, si echamos la vista atrás, Lucía siempre ha lucido muy poco pecho, pero ahora el cambio es evidente.

Cuando le han preguntado sobre este notable cambio físico, ella no ha dudado en responder que es porque come muchas castañas, saliéndose así por la tangente y no dando una respuesta clara al respecto.

Así que mientras unos opinan "qué pena que la operación no se vea natural", otros no han dudado en defender su retoque estético: "Has hecho muy bien, te sienta fenomenal".

Seguro que te interesa...

Marc Márquez presume de cuñado, el hermano pequeño de Lucía Rivera