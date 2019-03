La diseñadora, que ha presentado sus propuestas en la Semana de la Moda de Nueva York con mucho éxito, se ha confesado con una entrevista en The Edit sobre todas esas cosas que no volvería a hacer nunca si pudiera volver atrás en el tiempo.

Hubo una época en la que Victoria Beckham era de todo menos sencilla, y una de las pruebas de ello eran aquellas mechas rubias que adornaban su pelo. ¡Cómo olvidarlas! Sin embargo, la cantante considera que ha hecho muchas cosas peores que esa y que coordinarse con su marido en la red carpet con dos looks en blanco)."Hubo un momento que creí que llevar un traje de gata de PVC era buena idea", explicaba a la publicación.

Pero ahí no acaba todo. Ahora la vemos bajarse de los taconazos e incluso en la presentación de su última colección en Nueva York, llevó un look muy tomboy con sandalias de tiras masculinas, pero hace unos años no se permitía 'ese lujo', ni cuando estaba a punto de dar a luz. "Cuando estaba embarazada de Romeo, de 9 meses exactamente, me fui a Disneyland con unos tacones de Christian Louboutin", dijo, unos zapatos que aunque son de lo más femeninos no se caracterizan por su comodidad. ¡No nos gustaría haber estado en su piel!