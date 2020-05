LA MODELO FUE MADRE HACE TAN SOLO UNOS MESES

Lorena Van Heerde no ha dudado en responder de forma rotunda a un vergonzoso, y bastante inoportuno comentario, que recibió después de publicar esta imagen que te mostramos en el vídeo: "El pecho está fenomenal operado"… A lo que la ex Miss España respondió: "Operado no, LLENO DE LECHE".