Así es la foto de graduada de Lorena Van Heerde tras terminar la carrera

Lorena Van Heerde ha cumplido su sueño, eso sí, con mucho esfuerzo… Después de 4 años de intenso estudio, la modelo puede decir que ya es periodista.

Lorena Van Heerde ha conseguido graduarse como periodista en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, una muy feliz noticia que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"4 años... 1.460 días de ESFUERZO, CONSTANCIA, SACRIFICIO y SUPERACIÓN diaria... Muchas horas invertidas, muchos trabajos y eventos cancelados, muchas fiestas quedándonos todos en casa todos para apoyarme... He luchado infinito por conseguir este reto", escribe Lorena junto a la instantánea. Y es ha sido mucho el esfuerzo que la modelo ha tenido que hacer, ya que recuerda cómo comenzó la carrera estando embarazada: "Empecé la carrera embarazada, cursé amamantando y los demás años criando y dedicándole cada minuto después de mis clases, y os aseguro que no ha sido fácil, pero todo depende del modo en el que nos tomamos las cosas y yo, solo podía pensar en lo afortunada que era estudiando porque yo lo había decidido. Y de repente, aquí estoy...con mi objetivo cumplido: ser periodista!! Ahora solo queda celebrarlo MUCHO y esperar al día de la graduación".

Con este post, la modelo también aprovecha para dar las gracias a todos los que le han apoyado durante estos años, en especial a su marido: "GRACIAS A MI FAMILIA, sobre todo a mi madre y a @doctor.rafik por el apoyo incondicional que he tenido por parte de ellos, OS AMO NO ME LO CREO! Hoy no duermo de la emoción".

Una noticia que también ha hecho feliz a muchos, y es que los que han sido testigos del gran esfuerzo que ha hecho Lorena no han dudado en compartir su alegría mandándole un mensaje junto a la foto. Mario Casas, Helen Lindes, Patricia Montero… ¡Han sido muchos los que han querido compartir su alegría con ella!