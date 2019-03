Looks que merecen un Goya

La gala de los Premios Goya 2011 está apunto de caramelo. Será este domingo 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid y allí se darán cita las estrellas más conocidas de nuestro país. Hasta el oscarizado Javier Bardem ha confirmado su asistencia a los pocos días de haberse convertido en padre.

Por su extravagante alfombra verde pisarán actores, actrices e invitados que posarán cruzando los dedos para que su modelito sea el ganador de una serie de looks que, una veces te llevan a lo más alto y otras, te hunden.

Hemos querido dar nuestros propios premios al Mejor Look de la Gala de los Goya y hemos hecho una retrospectiva, desde hace unos años a la última edición. María Valverde, Penélope Cruz, Goya Toledo o Belén Rueda no sólo destacaron por sus interpretaciones sino también por el buen gusto a la hora de elegir modelito. Y es que no sólo las tendencias han evolucionado... algún famoso también. ¿Empezamos?