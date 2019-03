Looks de photocall

Es cierto que al principio, cuando no tenía experiencia en esto de ser famosa y por ir de rara, patinaba de vez en cuando con sus looks. Pero luego, con más tablas, ha ido posicionándose dentro de las actrices que mejores estilismos lleva a los eventos.

Sus vestidos y conjuntos para posar delante de un photocall son impecables. Para el día a día, o para un evento más informal, María opta por el sencillo jean combinado con chaquetas llamativas, bien de pedrería, brillos, estampados…

El caso es llamar la atención de los demás con pequeñas dosis de fashionismo. Pero, cuando tiene que acudir a presentar una película o como invitada a un estreno, fiesta, etc, la cosa cambia. Minivestidos con brillos, cortes babydoll, cintura de avispa, encajes, adaptación del new look de Dior al siglo XXI, asimetría en las mangas, largos y tules imposibles… Prendas y tejidos muy distintos que no hacen más que revelar que María Valverde es toda una adicta a las tendencias.

Eso sí, ella lo tiene fácil porque posee unos rasgos y una percha bastante adaptables a cualquier estilo. Así que si te identificas con María y aspiras a ser toda una celebrity, eres de las que no se pierde un evento porque tienes unos contactos inhumanos o, simplemtente, te interesa ganarte a los demás por tu forma de vestir, haz como la protagonista de 3MSC y sácale partido a tu armario, y a tu agenda… ¿Quién dijo que fuese fácil ser famosa?