3 looks perfectos para llevar a un festival

Elegir un look cómodo, versátil, a la última y que no resulte caro

Miras el calendario y te das cuenta que cada vez la fecha se acerca más, los días para disfrutar de esa escapada a un festival con tus amigos están muy cerca y tú aún no sabes qué meter en tu maleta. ‘No sé qué ponerme, no tengo ropa’ es una de las frases que toda mujer ha soltado alguna vez por la boca y es que, aunque tengamos el armario a rebosar nunca será suficiente. Si te has quedado sin ideas te proponemos 3 looks que deberías meter en tu maleta para tu próxima cita con un festival.