Los 5 looks para meter en tu maleta este verano

A parte del caos del momento maleta, a todas nos surgen un mar de dudas a la hora de ponernos manos a la obra y meter la ropa: ¿Frío? ¿Calor? ¿Lloverá? ¿Cuántos pantalones me hacen falta? ¿Cuánta ropa interior? ¿Llevo chaqueta? Pero no te preocupes, siempre hay conjuntos básicos que sacan de apuros y sirven para muchas ocasiones. Además no debes olvidar que inmersos en plenas rebajas no hay excusas, si no tienes alguna prenda que vayas a necesitar es la hora de salir a la calle y arrasar con ella.

Aquí te proponemos 5 looks perfectos para meter en la maleta este verano que se adecuarán a los planes más típicos de las vacaciones: playa, noches , ¡elige el tuyo!

El cómodo: Mono kimono Stradivarius 19.95€ Lo hay en varios colores y es una prenda cómoda para soportar un largo viaje a la vez que no pasas calor por ser fresco y veraniego. Lo puedes combinar con unas menorquinas como estas de Popa en beige. Estas alpargatas tienen una pequeña plataforma que te permitirá ir cómoda sin que el cansancio haga mella. 38.50€ y una mochila que quizás es el mejor complemento ya que te permitirá meter cartera, billetes del transporte, móvil, ipad… 15.95€

El cómodo | Marie Claire

El básico: Si viajamos a alguna zona norteña lo normal es que por las noches refresque y bajen unos grados las temperaturas. Eso no es problema, tenemos un look con prendas clásicas de todo armario que te ayudarán a salir del apuro bien para esas noches de fiestas si acudes a un destino rural, no pasar frio si has decidido acampada o simplemente para salir a tomar algo cómoda y sencilla. Jeans tiro medio azul oscuro Zara 25.95€ . Sudadera manga larga volantes con mensaje en la parte delantera de Mango 12.99€ y converse Chuck Taylor All Star´70 100€ en tienda converse.com

El básico | Marie Claire

Total White: Tanto como si tienes una fiesta ibicenca como si quieres ir a dar una vuelta a visitar los rincones más escondidos del destino elegido, el color blanco siempre es un acierto, por ello hemos preparado un total White convestido blanco escote volantes hombros al aire 17.99 Stradivarius pala perlas zara 35.95€ Pendientes perlas Bimba y Lola 16€ aunque también puedes combinarlo ya que es un color que pega con todo.

Total White | Marie Claire

El playero: Las que somos más de playa no dudamos ni un segundo en elegir un destino ubicado en pleno mar para ponernos bien morenas tomando el sol, refrescarnos en el agua y quién sabe si para quedar con amigos para tomar algo en el chiringuito y pasar una rato increíble. Para todo ello este look viene fenomenal. Un look sencillo y cómodo con el que disfrutar sin gastar un dineral. Bikini estampado de pájaro de volante con cordones de borla de Sheinside 10.49€ Short denim parche Zara 22.95€ top volante bajo mango 9.99€ flip flop negra women´secret 9.99€

El playero | Marie Claire

De fiesta: Seguro que uno de tus planes para estas vacaciones es pegarte alguna que otra fiestecilla bailando en las mejores discotecas. Para este plan que se necesita ir más arreglado hemos escogido un vestido asimétrico volantes color rojo zara 29.95€ sandalia tacon fino Stradivarius 19.95€ y bolso Uterquë Tiber grande piel 119€.