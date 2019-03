Los looks más elegantes y chics de nuestras celebrities triunfan en el ranking de las mejor vestidas

Amy Adams estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana. La actriz inaugura esta lista tan fashion con un look repleto de estrellas. Un outfit formado por una blusa transparente, una falda lápiz y una gabardina con la que la intérprete se convierte en el centro del universo.

Ashley Madekwe toma el relevo con un precioso y cómodo look. La modelo y bloguera de moda apostó por un conjunto formado por unos culotte maxi y una blusa amplia a juego con los pantalones. ¡Sencilla pero perfecta!

La modelo Sara Sampaio llega al puesto número 7 con un vestido vintage de Gucci. Un diseño joya en tonos dorados con escote en V y espalda al descubierto. Un look con el que la modelo se convirtió en el centro de las miradas. ¡Sooo sexy!

Continuamos con una Gigi Hadid convertida en chica Balmain. La top acudió a la presentación de la colección cápsula de Olivier Rousteing para H&M con uno de sus diseños: una chupa de cuero con detalles dorados que es una auténtica joya. ¿Quién no querría una así en su armario?

Rosie Huntington-Whiteley también tiene su hueco esta semana en el ranking gracias a Balmain. La top deslumbró con este jumpsuit en verde botella con detalles brocados en terciopelo que combinó muy acertadamente con complementos dorados. ¡Muy cool!

El puesto número 4 del ranking es para el street style de Hailey Baldwin. La modelo ha paseado estos días un outfit muy de tendencia: botas negras de piel, shorts, cazadora tipo 'Beatles' y el toque de la temporada, blusa con lazada al cuello.

El bronce de la semana es para Blanca Suárez. La actriz acudió a la presentación de la nueva película de Álex de la Iglesia, 'Mi gran noche', con un look lady en rojo que le sentaba de maravilla. Un diseño de Michael Kors palabra de honor que supo combinar a la perfección con complementos en negro. Sus salones con maxi tacón en dorado son lo más.

La plata es para el outfit de Sienna Miller. La actriz ha demostrado una vez más que con el estilo se nace y no se hace, y es que no cualquiera puede lucir este look futurista con tanto rollo. Un jumpsuit azul marino que combinó con una camiseta de piel en el mismo tono. La actriz apostó para este look por unos tacones 'Mary Jane' con estampado de serpiente.

El oro de la semana es para una siempre estilosa Kendall Jenner, y es que la hermana del clan Kardashian se supera día a día. La modelo ha lucido un look total grey formado por unos pantalones, una ajustada camiseta y un 'abrigo- capa' en los mismos tonos. ¡Un outfit perfecto y muy elegante!

Y el fashion crime de la semana es para un estilismo imposible: el de Miranda Kerr. La top patinó de lo lindo con este look que nos horroriza cada vez que lo miramos. En tonos azul pastel, Miranda estaba horripilante con esta mezcla de prendas sin sentido. Pero para sorprendente el cinturón que se plantó en medio de la tripa que parecía un muro de contención para tan pronunciados abdominales.