Los looks más casual y los outfits más espectaculares llenan los armarios

La Gala Do Something se llenó de muchos vestidos espectaculares y escotes de infarto, pero nosotros nos quedamos con el estilazo de Nikki Reed. La actriz estaba estupenda con un vestido color tierra y unos complementos de lo más sencillos. Y, de sobras sabemos, que Ben Afkleck es irresisitble, pero si ya se planta una americana supera todos los límtes. Y es que la belleza de este hombre es de otro planeta.

Pero nuestras celebrities no tienen nada que envidiar a las hollywoodenses porque todas ellas estaban radiantes durante una fiesta solidaria celebrada en la noche marbellí. Ana Fernández nos ha dejado sin palabras. La actriz optó por un vestido negro lleno de plumas y pedrería que le sentaba como un guante. Igual de espectacular que estaba Mar Saura con un precioso vestido color nude repleto de pedrería y plumas.

Nuestra bloguera Noelia López nos trae los look más casual y estilosos. La modelo siempre está perfecta y una semana más acierta de lleno con sus outfits. La sevillana no se ha podido resistir al print animal y ha combinado a la perfección unos pantalones de leopardo con unos básicos. Ideal para una tarde de verano. Y para la noche nada mejor que añadirle a un look sencillo unos complementos de lo más brillantes, y unas slippers cargadas de brillantes.

Pero si hay una que luce los shorts estupendamente es Kate Moss. La modelo está increíble combinando en su outfit el rojo y el negro. Otro que siempre va perfecto es nuestro querido Robert Pattinson. Una vez más ha demostrado con su estilismo que el actor es todo un galán. Y vaya raja que lleva Ashley Greene en la premiere de su película, ‘The Apparition’, seguro que la actriz acaparó todos los flashes.

Pero no todas aciertan con sus modelitos y Avril Lavigne parece no tener espejos en casa porque vaya pintas. La cantante va como un cuadro y eso que acudía a un evento de lo más fashion. No entendemos muy bien su modelito con esas gafas rojas y esos ropajes...

Y tú, ¿con qué look te quedas?