Los looks de las celebrities vienen cargados de toques 'chic' para conseguir los mejores estilismos

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana los looks vienen con todos los estilismos habidos y por haber, desde vestidos de novia como el de Kim Kardashian hasta los mejores 'street styles' para derrochar estilo por el asfalto. Así que si quieres captar las mejores tendencias de nuestras celebrities para brillar como una de ellas esta temporada, no te pierdas los mejores looks de la semana. ¡Dale al play!