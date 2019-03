El look 'total black', un clásico que triunfa allá donde vaya

Los colores ácidos y primaverales vienen pisando fuerte pero lo cierto es que si hay un color que es el rey indiscutible para acertar en los estilismos ese es el negro. Esta semana ha quedado más que demostrado con los 'looks' de nuestras celebrities. Irina Shayk lo luce como nadie con un look de lo más casual compuesto por una original americana tres cuartos,camiseta básica y leggis. El toque de color lo dan las botas de caña alta y el maxi bolso. ¡Un impresindible!

Quien también optó por un look total black fue Berta Collado con pantallón fluido en negro, camisa de seda y americana del mismo color. Rompe la monotonía como la presentadora con complementos en dorado como el cinturon, el 'clutch' y las sandalias en dorado. El más estricto conjunto en negro lo luce Camila Alves con un elegante traje chaqueta y zapatos de salón negros.

Nicole Kidman deslumbró en Cannes con un diseño de Alexander McQueen, vestido de tubo de manga larga con escote original y zapatos de salón color frambuesa. Blanca Suárez también optó para esa cita por un impresionante vestido largo de Armani con escote a la espalda y piedras en verde limón. Emma Wattson prefirió combinar un top de tirantes con la espalda al aire en negro con falda larga en color blanco roto, prenda estrella de la temporada.

Para presumir de figura otro 'must have', el mono, como el de Miley Cyrus palabra de honor. Los trajes chaqueta no pueden faltar. Cara Delevingne optó por uno terminado en campana con apliques dorados y, lo más sensual, nada debajo de la americana. No estuvo tan afortunada con esta prenda Taylor Momsen.

Y si eres de las atrevidas, toma nota del look de Rihanna. Falda de tubo, sandalias de pulsera, minisudadera presumiendo de ombligo y las inseparables gafas de sol. ¡El negro manda esta semana!