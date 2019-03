Las celebrities y sus looks para pasar desapercibidas, o no, en el aeropuerto

Llevamos tiempo observando los curiosos modelitos que eligen nuestros famosillos para camuflarse en los aeropuertos. Si pensáis que la moda se vive en las alfombras rojas es porque no habéis fichado los modelitos que eligen nuestras celebrities para cruzar el control de seguridad.

¡Atención! Regla número 1: ponte unas gafas oscuras, de día o de noche, llueva o haga sol, son ideales para llamar la atención. Regla número 2: Utiliza sombreros, bufandas, libros,... lo que sea, con tal de intentar ocultar tu cara para pasar desapercibida. Y, regla número 3: Ponte tu conjunto más 'chacherillo' para mezclarte con el resto del 'gentío'...

Mira a Lindsay Lohan, Salma Hayek, Katherine Heigl, Nicole Richie... miradas perdidas, looks muy casuals... Fantásticas, pero cazadas por los medios. Con un look así no puedes pasar desapercibida, aunque tu objetivo sea todo lo contrario. Hija, tampoco pasa nada porque te saquen una fotillo con ojeras o los ojos hinchados, todas hemos pasado por ese momento cara de sapo y hemos sobrevivido. Los jet lag es lo que tienen.

Las celebrities se bajan de sus taconazos, no vaya a ser que sus finos piececines tengan que pisar el suelo, y se calzan bailarinas o botines. Las hay que eligen el chándal para viajar, y eso que viajan en primera, si tuvieran que apretujarse en turista... ¿se pondrían el pijama?

Las más 'fashion aeroportuarias' llevan vaqueros pitillos, falda hippie-chic y gorrito para que no notemos que no se han lavado el pelo. Estos son algunos de los complementos imprescindibles para acaparar la mirada de más de uno en esas largas colas de facturación. ¡Qué poco glamour tienen estas celebrities para surcar los cielos! Buscan el anonimato pero lo único que consiguen es gritar... ¡Aquí estoy yo!