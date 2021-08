El look de Paula Echevarría que ha dividido a sus seguidores

Después de las vacaciones, Paula Echevarría y su familia ya están de vuelta en Madrid y lo sabemos porque la actriz lo ha hecho volviendo a su tradicional pared donde muestra sus mejores looks a sus 3,5 millones de seguidores. Pero este último ha generado un poco de controversia entre sus fans, ya que la influencer ha apostado por un look bastante arriesgado.

La protagonista de 'Velvet Colección' ha querido volver a su rincón favorito con un conjunto muy llamativo que destaca principalmente por su estampado. Y es que Paula ha juntado en un mismo look dos prendas distintas de animal print de leopardo. Una mezcla que, si bien nos ha gustado especialmente, resulta demasiado arriesgada para la gran mayoría de sus seguidores.

"Leopardo + leopardo… ¿por qué no?", preguntaba Paula en su cuenta oficial de Instagram junto a la foto del look. Algunos de sus seguidores estaban de acuerdo con la intérprete y aplaudían la decisión de la actriz. Otros muchos, sin embargo, aunque recalcaban que a ella todo le sienta bien, dejaban claro que no eran muy fans de esta combinación tan arriesgada.

El look del que estamos hablando exactamente consta de un conjunto formado por una camisa oversize y una mini falda fruncida ambas con estampado de leopardo. El conjunto al completo es de Mango de esta temporada.

Además, la influencer acompañaba el look con el bolso Brioche de Longchamp y las sandalias Orán en negro de Hermès.

Sea como sea y tal y como mencionaban la mayoría de sus fans, no hay cosa que quede mal a la actriz y si ella ha optado por vestir así, quiere decir que estampados como el suyo están de vuelta y pueden ser tendencia la próxima temporada.

