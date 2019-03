Maxi Iglesias, Ángel en Los Protegidos, lleva en la serie un look casual basado en colores oscuros que potencian su personaje: negro, grises y de vez en cuando algún toque de blanco.

En El Armario de la Tele le copiamos y te proponemos un look muy urbano con esta chaqueta de By basi, una camiseta y unos jeans de New Caro, unas zapatillas de Fred Perry y una mochila de Imagine.

