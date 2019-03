La llegada del otoño trae escotes y mucha pierna en los mejores looks de nuestras celebs

Esta semana nuestros looks vienen cargaditos de sorpresas. Sorpresas como la que le dio su vestido a Sofía Vergara. La actriz llegó estupenda y dejo al descubierto, para el deleite de muchos, parte de su trasero. Si es que ese vestido de sirena marcaba peligrosamente sus curvas. Otra que también enseñó pierna con una raja más que insinuante fue Giuliana Rancic. La presentadora italiana estaba espectacular.

Igual de espectacular que el vestido de Hayden Panettiere. No nos extraña que fuera elegida la mejor vestida de la noche. El vestido de la actriz de la con base de color dorado y encima un drapeado de fina gasa color azul moldeaba a la perfección sus curvas. La elección de unos complementos tan discretos hicieron que todavía brillará más. Maria Menounos deslumbró a todos con un vestido azul, palabra de honor. Un look muy sencillo pero acertado.

Y para guapo el presentador Mario López. Elegante y acertado para una entrega de premios. Con su traje y su sonrisa cautivó a todos los presentes. Ashley Greene nos ha conquistado con su vestido rosa maquillaje. La actriz acertó de lleno con su elección. Angy acudió con un look muy divertido a la presentación del musical 'Sonrisas y Lágrimas'. Combinando las tendencias más otoñales y sin olvidarse de su sombrero, la actriz estaba guapísima. Otra que decidió sacar sus prendas más abrigaditas del armario fue Manuela Velasco. Nos ha encantado su capa color maquillaje. Informal pero arreglada.

Nuestra bloguera Noelia López ha lucido su look más rockero y a la modelo le sienta estupendamente el cuero y los jeans. Y ya sabemos el peculiar estilo que tiene Lucía Bosé, pero esta vez no entendemos esa combinación tan raruna que ha hecho con su look. Ese mix no le sienta nada bien.

Y tú, ¿con qué look te quedas?