Lindsay Lohan sorprende en burkini en las playas de Tailandia

La vida de Lindsay Lohan está en constante cambio desde hace unos meses y más después de su ruptura con Egor Tarabasov, del que sufrió malos tratos como pudimos ver la agresión que sufrió el verano pasado en la isla griega de Mykonos.

Tras la ruptura, mucho se ha especulado sobre si la actriz se ha convertido al islam y como hemos visto en sus últimas fotos parece ser cierto, ya que Lindsay ha sido vista en las playas de Phuket, Tailandia, practicando paddle surf en 'burkini' la pasada semana con unos amigos.

De color negro, con mangas rojas y dibujo blanco, la actriz cubría su cuerpo al completo con este traje de baño, que sorprendió a sus fans que todavía no sabían si era cierto su cambio de religión al islam. "Estudiar el Corán es algo en lo que he encontrado consuelo, una religión donde he encontrado paz. No te puedes convertir a una religión de un día para otro, es una práctica cultural y no quiero comentar sobre algo que no he terminado", dijo Lohan en una entrevista reciente.

Además de todos los cambios que está haciendo en su vida, la artista ha decidido eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con el que era su prometido, Egor Tarabasov.

Lindsay Lohan en Phuket | Daily Mail